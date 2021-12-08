В ООН приветствовали диалог России и США по Украине

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. ООН приветствует диалог, который состоялся во вторник между президентом России Владимиром Путиным и хозяином Белого дома Джо Байденом, и надеется, что он приведет к снижению напряженности в отношениях между двумя государствами. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы приветствуем диалог, который вчера наблюдали, между Россией и США. Если он распространится и на другие страны НАТО, мы также будем это приветствовать", - сказал Дюжаррик, выразив надежду, что подобные контакты "приведут к деэскалации напряженности".

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил вероятность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.