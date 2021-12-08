США заявили, что будут сдерживать КНР, чтобы Пекин не применил силу против Тайваня

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены принимать все меры по сдерживанию Китая, чтобы Пекин не пошел на возможное использование силы в отношении Тайваня. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Моя задача и задача США заключается в том, чтобы эта гипотетическая возможность не возникла. Вот на чем мы концентрируем внимание. И мы будем делать все, что в наших силах, с точки зрения сдерживания, чтобы гарантировать, что это не станет реальностью", - сказал советник американского лидера в онлайн-интервью американскому изданию Defense One. Салливан отвечал на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон оказать военную помощь Тайваню, если тот подвергнется нападению со стороны материкового Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.

В начале октября газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в администрации нынешнего президента США Джо Байдена, что американские военные инструкторы уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его оборонного потенциала.