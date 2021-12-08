Госсекретарь США обсудил с главой Евросовета ситуацию вокруг Украины

ТАСС, 8 декабря. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора затронули вопрос "наращивания военной активности" возле украинских границ. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Блинкен и Мишель со стороны США и Европейского Союза подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Они разделили обеспокоенность по поводу наращивания Россией военной мощи возле [границ] Украины", - указывается в сообщении.

Стороны также подчеркнули необходимость деэскалации напряженности со стороны России и возвращения к дипломатическому подходу. В Госдепе отметили, что речь в том числе идет о полном выполнении минских соглашений, которые "являются лучшим средством урегулирования конфликта в Донбассе".

"Они также согласились с необходимостью оперативных и серьезных мер против России в случае эскалации агрессии на Украине", - добавили в американском ведомстве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также подчеркивал, что РФ прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.