Вучич: начало очередной стадии переговоров по вступлению Сербии в ЕС ожидается 14 декабря

БЕЛГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Сербия ожидает начала переговоров по очередному тематическому блоку по вступлению страны в Европейский союз 14 декабря. Об этом в среду сообщил президент республики Александар Вучич в ходе обращения к нации.

"За последние семь лет, особенно за последние два года, мы можем похвастаться быстрым развитием нашей страны, темпы роста за последние два года у нас самые высокие в Европе, это успех граждан Сербии. 14 декабря мы ожидаем открытия четырех глав или одного кластера. Возможно, Сербия будет единственной, кому эти главы будут открыты. Это говорит и о том, что мы много всего сделали в сотрудничестве с Европейским союзом и что Сербия находится на правильном пути", - заявил сербский лидер.

Ранее сообщалось, что страны - члены Евросоюза договорились об открытии четвертого кластера для вступления в ЕС для Республики Сербии. Это так называемая "зеленая повестка", которая объединяет главы или области, связанные с транспортом, энергетикой, трансъевропейскими сетями, защитой окружающей среды и изменением климата.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.