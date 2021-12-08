Госдеп: детали консультаций с участием России и стран НАТО огласят позднее на этой неделе

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Детальная информация о консультациях с участием России и стран НАТО по вопросам безопасности будет обнародована позднее на этой неделе. Об этом заявил в среду на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Информация на этот счет поступит от администрации позднее на этой неделе, я бы не хотел забегать впереди них", - сказал он.

Партнеры США по НАТО поддерживают Вашингтон в плане действий в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины, противоречий по данному вопросу нет, заявил представитель Госдепартамента.

"Когда мы разговаривали с ними на прошлой неделе, они подтвердили, что готовы действовать вместе с нами и принимать меры в отношении России, если она пойдет по пути эскалации напряженности", - сказал он.