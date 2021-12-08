Пентагон: США могут укрепить оборонный потенциал Украины, но решение пока не принято

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Американская сторона располагает возможностями для дальнейшего укрепления оборонного потенциала Украины, но президент США Джо Байден пока не принял соответствующего решения. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в онлайн-интервью американскому изданию Defense One.

"Есть возможности для расширения помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине в самообороне, но я не хочу опережать решения президента", - отметил он. Кол сказал, что США "решительно настроены на то, чтобы предотвратить вторжение РФ на Украину".

"Мы все с обеспокоенностью наблюдаем за наращиваем российских сил на границе с Украиной", - отметил Кол. По его словам, США "проводят консультации с союзниками и обмениваются разведывательными данными". "Мы все видим одно и то же", - утверждает представитель оборонного ведомства.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.