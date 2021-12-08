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Пентагон: США могут укрепить оборонный потенциал Украины, но решение пока не принято

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что США "решительно настроены на то, чтобы предотвратить вторжение РФ на Украину"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Американская сторона располагает возможностями для дальнейшего укрепления оборонного потенциала Украины, но президент США Джо Байден пока не принял соответствующего решения. Об этом заявил в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в онлайн-интервью американскому изданию Defense One.

"Есть возможности для расширения помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине в самообороне, но я не хочу опережать решения президента", - отметил он. Кол сказал, что США "решительно настроены на то, чтобы предотвратить вторжение РФ на Украину".

"Мы все с обеспокоенностью наблюдаем за наращиваем российских сил на границе с Украиной", - отметил Кол. По его словам, США "проводят консультации с союзниками и обмениваются разведывательными данными". "Мы все видим одно и то же", - утверждает представитель оборонного ведомства.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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