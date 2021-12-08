Блинкен и Столтенберг обсудили возможные действия НАТО в свете ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Американский госсекретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудили в среду по телефону состоявшийся накануне разговор лидеров США и РФ, а также возможные действия НАТО в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Как следует из документа, Блинкен и Столтенберг "обсудили состоявшийся 7 декабря разговор президента [США Джо] Байдена и президента России [Владимира] Путина и варианты действий НАТО в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Путин и Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.