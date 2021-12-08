Правительство Сербии пересмотрит вызвавшие протест законопроект и закон

БЕЛГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Сербии приняло решение отозвать законопроект об экспроприации и предложило поправки к недавно принятому закону о референдуме, ставшие причинами протестов в стране. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства республики.

Сообщается, что власти республики проведут анализ поправок к закону об экспроприации. Если будет определено, что закон нуждается в изменении, правительство проведет общественные дебаты по данному вопросу.

Правительство также предложило Народной скупщине (парламенту) поправки к принятому закону о референдуме и народных инициативах в статьях 7, 20, 43 и 44. Указанные статьи относятся к проверке подписей, представителям уполномоченного лица в органе по проведению референдума и сроку повторного созыва референдума. Гражданам больше не придется оплачивать проверку подписей, как это было ранее. Кроме того, согласно предложению, новый референдум по тому же вопросу можно будет провести только через четыре года после первого голосования, а сербский парламент не сможет принять решение, отличное от принятого на референдуме в течение четырех лет.

Закон о референдуме отменяет обязательный 50-процентный порог явки. Согласно документу, для принятия инициативы на референдуме теперь будет необходимо простое большинство голосов.

На прошлой неделе проходили несогласованные протестные акции с перекрытием основных автомагистралей в Сербии. Протестующие выступали против предоставления прав австралийско-британскому концерну Rio Tinto начать добычу лития в Сербии. Ранее залежи минерала ядарита, содержащего литий, были обнаружены в районе города Лозница. Власти Сербии указывали, что позволят концерну эксплуатировать залежи после референдума, который должен был пройти, в соответствии с новым законом, с упрощенной явкой. Протестующие тогда перекрыли ключевые трассы и мосты, полностью заблокировав движение в центральной части столицы и по ряду основных магистралей республики. В пробках застряли десятки автобусов и трамваев, сотни машин.