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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Госдеп: делегация США вернется на переговоры по ядерной сделке в Вене в конце недели

Представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что США по-прежнему не видят готовности исламской республики идти навстречу в вопросе восстановления ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Американская делегация вернется на проходящие в австрийской столице консультации по ядерной программе Ирана в ближайшие выходные дни. Об этом заявил в среду на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Наша команда собирается вернуться на переговоры в выходные дни", - сказал он.

Прайс добавил, что США по-прежнему не видят готовности исламской республики идти навстречу в вопросе восстановления ядерной сделки, но готовы продолжать непрямые консультации.

Ранее представители Евросоюза при международных организациях в Вене сообщили, что заседание совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы пройдет 9 декабря.

Теги
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