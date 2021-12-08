Украинская оппозиция назвала претензии к декларации Медведчука продолжением политрепрессий

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины включилось в запущенный властями процесс давления на оппозицию, избрав объектом необоснованных нападок депутата Верховной рады, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, заявили в партии.

"8 декабря на сайте НАПК размещена справка о результатах проверки декларации Виктора Медведчука за 2020 год. По мнению агентства, Медведчук указал недостоверную информацию относительно дома, земельного участка, а также нескольких автомобилей. Эти выводы абсолютно беспочвенны, а претензии политически мотивированы", - говорится в заявлении ОПЗЖ, размещенном в среду на ее сайте.

В партии подчеркнули, что имущество было приобретено Медведчуком задолго до избрания депутатом. "Справка и вывод НАПК противоречат закону "О противодействии коррупции", разъяснениям самого НАПК, а главное - здравому смыслу, так как Медведчук задекларировал имущество, что подтверждено результатами полной проверки декларации за 2020 год, проведенной НАПК. Попытка раздуть сенсацию из этой высосанной из пальца претензии свидетельствует о желании имитировать бурную деятельность, очернить репутацию известного политика и подыграть власти, пытающейся любыми способами расправиться с Медведчуком", - заявила оппозиция.

ОПЗЖ расценивает действия НАПК как "неприкрытую попытку давления на депутата и председателя политсовета крупнейшей оппозиционной политической силы страны". "Не вызывает никаких сомнений, что агентство по указке Банковой (на улице Банковой находится офис президента Владимира Зеленского - прим. ТАСС) пытается сфальсифицировать очередные обвинения в адрес Медведчука так же, как это ранее делали сотрудники Службы безопасности и органов прокуратуры", - уверена оппозиция.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от НАПК соблюдать закон, а "не исходить из незаконных и преступных указаний офиса президента". ОПЗЖ заявляет, что предвзятость и безосновательность выводов НАПК будет доказана в установленном порядке.

Недостоверные сведения

НАПК в среду сообщило, что выявило в декларации Медведчука недостоверные сведения более чем на $2,7 млн. По данным ведомства, политик не указал стоимость принадлежащей ему недвижимости в Киеве - земельного участка площадью свыше 6 га и размещенного на нем домовладения площадью 2,9 тыс. кв. м. Также не указана стоимость четырех автомобилей и шести машин, принадлежащих его жене.

Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом. В отношении него на Украине возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Нарушение законов и обычаев войны", "Содействие деятельности террористических организаций".