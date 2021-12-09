Глава Комитета начштабов США обсудил с польским коллегой ситуацию с безопасностью в Европе

ТАСС, 9 декабря. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в среду в Вашингтоне обсудил с начальником Генерального штаба ВС Польши Раймундом Анджейчаком ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

По его словам, Милли и Анджейчак "обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также обменялись оценками текущей обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе".

19 ноября, как ранее отметил Батлер, Милли также обсудил с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным данную тему, а также действия России в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.