Украина, Литва и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Украина, Литва и Грузия достигли согласия о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Соответствующий меморандум подписали в среду главы оборонных ведомств Украины и Литвы Алексей Резников и Арвидас Анушаускас, сообщило украинское министерство.

"Алексей Резников и Арвидас Анушаускас подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины, Министерством обороны Грузии и Министерством национальной обороны Литовской Республики относительно Группы по анализу киберугроз при Региональном центре киберзащиты. Грузинская сторона меморандум подпишет позже", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, кроме создания группы по анализу киберугроз в Каунасе (Литва), меморандум предполагает определение предпосылок ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры. "Этот шаг существенно усилит профессиональное взаимодействие между нашими странами. Подписанием меморандума подтверждаются намерения Литвы, Грузии и Украины по сотрудничеству в сфере кибербезопасности и подчеркивается готовность стран участвовать в деятельности Регионального центра и развивать многонациональный потенциал в вопросах анализа киберугроз", - заявил, в частности, Резников.

Как отметили в Минобороны, главная задача группы заключается в развитии многонациональных возможностей анализа киберугроз путем разработки стандартных практик обмена информацией относительно киберугроз, уязвимостей безопасности, обработки инцидентов и цифровой экспертизы. В ведомстве добавили, что меморандум "открыт и для присоединения любых других субъектов НАТО/ЕС или государств - участников программы НАТО "Партнерство во имя мира" и программы ЕС "Восточное партнерство".

Региональный центр кибербезопасности в Каунасе был создан летом 2021 года.