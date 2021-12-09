Посол в РФ: Палестина заинтересована провести встречу глав МИД "квартета" до конца года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Палестина хотела бы провести встречу ближневосточного "квартета" (РФ, США, ООН и ЕС) на уровне глав МИД до конца года. Об этом заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете "Известия".

"Последняя встреча "квартета" была в середине ноября [на уровне спецпосланников]. Президент [Палестины] Махмуд Аббас на встрече с президентом [РФ] Владимиром Путиным отметил, что мы заинтересованы провести встречу "квартета" на уровне глав МИД, чтобы начать новый этап диалога. Четкой даты пока нет, но мы бы хотели провести встречу "квартета" до конца этого года", - сказал посол.

Он напомнил, что на следующей неделе ожидается визит в регион министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и, по словам Нофаля, "предстоящая встреча "квартета" также будет на повестке".

Лавров 12 декабря отправится в рабочую поездку по странам Ближнего Востока и Северной Африки. В ходе турне он посетит Израиль, Палестину, Алжир и Марокко.