Британия и Дания укрепляют партнерство на случай кризиса и необходимости "сдерживать РФ"

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Великобритания и Дания достигли договоренности об укреплении военного сотрудничества, в том числе на случай кризисов, которые могут потребовать "сдерживания России". Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду британским Минобороны по итогам встречи главы ведомства Бена Уоллеса с его датской коллегой Трине Брамсен.

"Соединенное Королевство и Дания будут отрабатывать мероприятия по поддержке принимающей стороны (НАТО - прим. ТАСС) и сотрудничать в этой сфере, чтобы обеспечить возможность быстрого развертывания британских сил на территории Дании в случае кризиса. Чтобы сдерживать агрессивное поведение России и другие угрозы, НАТО необходима возможность размещать силы во всех своих регионах с соответствующей меняющейся ситуации скоростью, своевременно обеспечивая подкреплениями союзников в случае кризисов или военного конфликта", - отмечается в тексте.

Страны также договорились укреплять двустороннее оборонное партнерство и взаимодействие в рамках Североатлантического альянса в ряде других областей. Было упомянуто сотрудничество в Балтийском регионе, в том числе по линии расширенного передового присутствия альянса в Эстонии и многонациональной дивизии НАТО "Север". Лондон будет взаимодействовать с Копенгагеном и на уровне Объединенных экспедиционных сил - коалиции, созданной Великобританией в 2014 году. Кроме того, стороны намерены тесно сотрудничать в вопросах обмена разведданными, противолодочной обороны, воздушной и морской разведки и организации совместных учений.

Заявлено также намерение изучить возможности для укрепления взаимодействия в сферах борьбы с терроризмом и поддержания стабильности в странах Африки.