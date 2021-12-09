СМИ: один из лидеров акций протеста в Гонконге выступит на "Саммите за демократию"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 декабря. /ТАСС/. Беглый активист, один из лидеров массовых антиправительственных протестов в Гонконге 2019 года Натан Ло выступит в режиме видеоконференции на организуемом США "Саммите за демократию". Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

Ожидается, что 28-летний оппозиционер произнесет в пятницу 15-минутную речь в качестве отдельного гостя, не участвующего в панельных дискуссиях.

Ло - молодежный активист протестного движения, который бежал в Лондон в июле прошлого года, после того как в Гонконге по инициативе Пекина был принят закон о национальной безопасности. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

Бывший студенческий лидер Ло принимал активное участие в протестном движении в специальном административном районе КНР. Он провел восемь месяцев за решеткой за причастность к массовым выступлениям осени 2014 года, известным как "движение зонтиков". В сентябре 2016-го Ло стал здесь самым молодым в истории законодателем, но затем был со скандалом дисквалифицирован.

Государственные китайские СМИ и официальные лица Гонконга накануне "Саммита за демократию" подвергли резкой критике находящегося в розыске активиста, назвав его "человеком, предавшим свою родину, чтобы служить политическим интересам других стран".