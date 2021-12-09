Суд Гонконга признал виновным медиамагната Джимми Лая в участии в незаконной акции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 декабря. /ТАСС/. Суд Гонконга в четверг признал виновными медиамагната Джимми Лая и еще двух оппозиционеров в участии в незаконной акции 4 июня 2020 года в парке Виктория, связанной с годовщиной событий на площади Тяньаньмэнь. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Приговор по этому делу пока не вынесен. Новое обвинение может добавить еще несколько месяцев тюрьмы предпринимателю, который уже отбывает 14-месячное заключение по другим эпизодам, связанным с несанкционированными митингами.

Джимми Лай также является фигурантом дела о нарушении закона о национальной безопасности в Гонконге, принятого 30 июня прошлого года по инициативе Пекина.

74-летний бизнесмен считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в специальном административном районе КНР. По данным следствия, Лай оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США, призывал к введению антикитайских санкций. По этим обвинениям ему может грозить пожизненное заключение.

Лаю принадлежала оппозиционная газета "Пинго жибао" (Apple Daily), которая прекратила свое существование в июне этого года в связи с тем, что полиция заморозила ее активы в ходе расследования по делу об угрозе нацбезопасности.