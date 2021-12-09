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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны Армении сообщило об обстреле своих позиций с азербайджанской стороны

Как уточнили в ведомстве, пострадавших со стороны Армении нет

ЕРЕВАН, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Армении в четверг сообщило об обстреле позиций сил республики на восточном участке границы с азербайджанской стороны.

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"Поздно вечером 8 декабря подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении боевых позиций Вооруженных сил Армении, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября произошли интенсивные бои между силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны России Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщали, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры для стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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