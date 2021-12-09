Сейм Латвии дал согласие на начало уголовного преследования против депутата за шпионаж

РИГА, 9 декабря. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в четверг на заседании дал согласие на начало уголовного преследования по просьбе Генпрокуратуры в отношении депутата Яниса Адамсонса, который был задержан в июне этого года Службой государственной безопасности по подозрению в шпионаже в пользу России. Трансляция заседания законодательного органа велась на его сайте.

В ходе голосования 60 депутатов из 100 проголосовали за выдачу Адамсонса для уголовного преследования по запросу Генпрокуратуры, против выступили 18 парламентариев.