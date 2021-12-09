Посол Украины в ФРГ попросил Шольца провести в Берлине встречу "нормандской четверки"

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обратился к новому канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой провести в Берлине в ближайшие недели встречу стран "нормандской четверки" (России, Германии, Украины и Франции) с целью возвращения РФ за стол переговоров. Такое мнение он высказал в интервью газете Berliner Zeitung.

"От нового канцлера Олафа Шольца мы ожидаем сильной дипломатической инициативы не только для предотвращения новой острой военной угрозы в Европе, но и для прекращения оккупации Крыма и Донбасса политическими средствами, которая продолжается с 2014 года", - утверждал Мельник. "Поэтому мы призываем главу правительства Германии созвать саммит в нормандском формате в Берлине уже в ближайшие недели, чтобы вернуть [президента России Владимира] Путина за стол переговоров", - добавил он. При этом дипломат призвал федеральное правительство Германии подготовить "список жестких болезненных карательных мер в отношении России, включая запрет на трубопровод "Северный поток - 2".

Вместе с тем в условиях обострения отношений между Украиной и Россией Мельник возлагает особые надежды на Германию и на устойчивость трансатлантического партнерства. В этом контексте он призвал новое правительство ФРГ организовать противодействие политике России, которая, по утверждениям Мельника, якобы готовится к войне. "Особенно сейчас, после выборов нового федерального правительства, нам нужен мощный голос из Берлина, чтобы обеспечить холодный душ для Москвы, которая готовится к войне", - заключил посол Украины в ФРГ.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.