Глава МИД ФРГ считает, что деэскалации вокруг Украины нужно добиваться дипломатией

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Разрядка в ситуации вокруг Украины должна быть достигнута дипломатическим путем на основе минских соглашений, военной эскалации нужно во что бы то ни стало избежать. Об этом заявила в четверг в Париже глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Трансляция ведется в соцсетях.

По ее словам, цель партнеров по ЕС - "искать возможности для того, чтобы сделать вклад в дипломатическое решение". "Решающую роль играют минские соглашения", - добавила она. "Абсолютная цель - избежать военную эскалацию", - отметила Бербок, которая вступила в должность главы МИД накануне.

Министр выступила за территориальную целостность и суверенитет Украины. По ее словам, Россия заплатила бы "высокую цену за очередное нарушение границ".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.