Франция приветствует состоявшиеся переговоры между лидерами РФ и США

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Франция приветствует состоявшиеся во вторник переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, значительную часть беседы посвятившими вопросам урегулирования на Украине. Об этом заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на совместной конференции с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.

Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за деэскалацию на российско-украинской границе. "Нужно стремиться к деэскалации. И в этой связи мы приветствуем состоявшийся между лидерами РФ и США разговор, - заявил он. - Нужно стремиться к этому без какой-либо наивности и сохраняя европейское единство. Наши разногласия будут лишь увеличивать нестабильность на границах".

Министр отметил, что после парижской встречи "удалось добиться определенного прогресса" по части перемирия, открытия пунктов перехода через линию соприкосновения и отвода тяжелых вооружений. Тем не менее он признал, что впереди еще много работы и ее можно сделать в рамках "нормандских переговоров".

"Известно, что нужно делать, для этого нужна лишь политическая воля. И она может быть четко обозначена на министерской встрече в "нормандском формате". Надеюсь, что это видение разделяют и наши коллеги", - констатировал он.

"Наше общее [с ФРГ] желание - провести на министерском уровне встречу в "нормандском формате", как только это станет возможным, с коллегами из РФ и Украины", - заявил он. Министр добавил, что в основу дискуссии должны быть положены минские соглашения, а также решения четырехстороннего саммита, прошедшего в Париже в конце 2019 года.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова и далее прилагать посреднические усилия в рамках Контактной группы и нормандского формата (РФ, ФРГ, Франция, Украина) для урегулирования ситуации на Украине. В то же время он подчеркнул, что возможная министерская встреча "должна быть хорошо подготовлена", включая разработку обстоятельного совместного заявления "с конкретными рекомендациями" Украине и республикам Донбасса как сторонам конфликта.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность Минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.​​