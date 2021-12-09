Франция не планирует дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Франция не будет объявлять дипломатический бойкот Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года, однако предпримет шаги на политическом уровне. Об этом заявил в четверг министр народного образования Франции Жан-Мишель Бланкер в эфире телеканала BFM

"Нет, Франция этого не будет делать", - заявил он, отвечая на вопрос ведущего о перспективах дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине по примеру США и Австралии.

Министр подчеркнул, что следует отделять спорт от политики, поскольку это "отдельный мир". По его словам, если этого не делать, спорт уйдет в неправильном направлении и "соревновательный процесс будет убит". "Нужно осуждать нарушения прав человека, <...> но при этом сохранять адекватный подход", - подчеркнул он.

"Мы, конечно, осуждали ранее феномен преследования меньшинств, например уйгуров, нарушение прав человека. Я высказывал обеспокоенность по поводу ситуации с теннисисткой - эта обеспокоенность все еще сохраняется", - заявил Бланкер.

Он заявил, что сам лично не планирует присутствовать на церемонии открытия Игр, в то время как министр-делегат по делам спорта Роксана Марасиняну выскажется по этому поводу отдельно. "Однако у нас будут ясные послания в политическом плане", - добавил он.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Вашингтон уведомил о планах своих союзников, пока официально инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.