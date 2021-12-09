СМИ: на юго-востоке Ирака похищены 100 кассетных бомб

КАИР, 9 декабря. /ТАСС/. Власти иракской провинции Басра (расположена на юго-востоке республики) объявили о мобилизации силовых структур в свете кражи не менее сотни кассетных боеприпасов. Об этом сообщил в четверг вещающий из Дубая телеканал Al Arabiya.

В среду глава округа Эз-Зубайр этой провинции Аббас Махер сообщил об исчезновении контейнера с неразорвавшимися боеприпасами со склада одной из компаний, специализирующихся на проведении работ по разминированию. "Компании, которые обезвреживают неразорвавшиеся мины в пустынных районах Басры, особенно в окрестностях округа Эз-Зубайр, собирают такие снаряды в специальные контейнеры примерно в 60 км от райцентра для их последующего уничтожения", - пояснил Махер, слова которого привел иракский новостной портал SHAFAQ News. Он добавил, что в среду поступила информация о краже одного из таких контейнеров. В нем насчитывалось 100 неразорвавшихся кассетных бомб.

Правоохранительные органы ведут поиск украденных боеприпасов.

Во вторник в административном центре Басры произошел взрыв, в результате которого погибли 12 человек, несколько пострадали, передал телеканал As Sumarya. Позже губернатор провинции Асъад аль-Айдани в комментариях арабским СМИ подтвердил гибель четверых мирных жителей, предположив, что к теракту могут быть причастны боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).