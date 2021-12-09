Контактная группа назвала обеспечение прекращения огня в Донбассе приоритетом

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе согласны во мнении о необходимости обеспечения длительного режима прекращения огня в зоне конфликта, однако работа по достижению консенсуса еще не окончена. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунена.

"Состоялись длительные дискуссии о необходимости обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня от 22 июля 2020 года. Существует общее понимание того, что долгосрочное прекращение огня является приоритетом. Приглашаю участников к дальнейшей конструктивной работе", - говорится в заявлении. При этом Киннунен добавил, что тему усиления режима прекращения огня, в частности, обсудили в рабочей подгруппе по безопасности, "однако не достигли единого понимания".

Представитель ОБСЕ констатировал, что количество нарушений режима прекращения огня, согласно данным Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) на Украине, за последние две недели уменьшилось по сравнению с двумя предыдущими неделями. Однако, по его словам, "ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения по-прежнему вызывает озабоченность ввиду значительной активизации боевых действий".

Посол добавил, что политическая рабочая подгруппа контактной группы занималась обсуждением вопросов, связанных с разработкой единого плана действий по имплементации минских соглашений, гуманитарная подгруппа - обсуждением освобождения удерживаемых лиц и возможности открытия двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения - в Золотом и Счастье Луганской области, а экономическая - обсуждением проблем водоснабжения, пенсий, мобильной связи и экологии.

По итогам состоявшегося в среду заседания контактной группы полпред РФ Борис Грызлов сообщил, что Киев попросил сутки для ответа на предложения Донбасса по укреплению перемирия. В числе внесенных 2 декабря представителями Донецка и Луганска предложений обозначены официальное дезавуирование Киевом заявлений украинской стороны о порядке открытия огня по собственному усмотрению военнослужащих, а также о применении в Донбассе боевых беспилотных летательных аппаратов.

Соглашение о перемирии

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в СЦКК.