В Минске считают важным активизировать сотрудничество в СНГ из-за диктата Запада

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко считает важным активизировать сотрудничество в рамках СНГ, ОДКБ, ЕАЭС в ответ на диктат Запада.

"Мы видим, как коллективный Запад, США активно вмешиваются во внутренние дела других государств, навязывают свою политику, санкционное давление, диктат. Важно, чтобы мы на эти действия отвечали, - сказал спикер, встречаясь в четверг с послом Армении в Белоруссии Размиком Хумаряном, сообщает агентство БелТА. - Я считаю, что в первую очередь необходимо, чтобы мы более активно сотрудничали в наших интеграционных образованиях, таких как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС".

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ранее заявил, что Запад развязал против республики полномасштабную гибридную войну, используя экономические санкции и провоцируя миграционные проблемы.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении по случаю 30-летия СНГ заявил, что необходимо вывести на новый уровень работу по обеспечению безопасности стран СНГ на фоне обострения ситуации в Афганистане, а также наращивания военно-биологической активности западных стран на постсоветском пространстве.