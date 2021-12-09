СМИ: американские силы переправили из Сирии в Ирак десятки цистерн с нефтью

ТАСС, 9 декабря. Американские силы переправили в четверг автоколонну, в основном составленную из цистерн с нефтью, из сирийской провинции Хасеке на территорию Ирака. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

По его данным, колонна сил США "насчитывала 83 транспортных средства, подавляющее большинство из которых - цистерны с сырой нефтью". Колонна выехала из района американской военной базы Харраб-эль-Джейр и пересекла границу с Ираком через контрольно-пропускной пункт "Эль-Валид".

В конце 2019 года экс-президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из их главных задач было названо обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Между тем власти в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.