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Премьер Эстонии считает, что РФ "нельзя давать права голоса" по вопросу расширения НАТО

Кая Каллас заявила, что обсудит эту тему с президентом республики Аларом Карисом

ТАЛЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Кая Каллас выразила в четверг мнение, что Запад не должен "давать право голоса" России по вопросу расширения НАТО.

"России также нельзя давать права голоса на тему организации НАТО обороны своей территории", - утверждала она на пресс-конференции правительства, комментируя итоги разговора, который провели президенты России и США 7 декабря.

"Я поговорю на эту тему и с президентом [Эстонии] Аларом Карисом, чтобы вновь повторить позиции правительства, также в планах связаться с другими премьер-министрами нашего региона", - добавила Каллас.

1 декабря президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул президент. Он уточнил, что России "нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства".

7 декабря Владимир Путин и американский президент Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Согласно распространенным позднее заявлениям сторон, преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, а также вопрос активности НАТО у российских границ. На следующий день Путин рассказал о некоторых аспектах беседы с Байденом. В частности, российский президент подчеркнул, что считает расширение НАТО на восток, в том числе за счет включения Украины, весьма чувствительной темой для безопасности РФ. По его оценке, "это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу".

На следующий день после беседы с Путиным Байден сообщил, что Вашингтон намерен к пятнице объявить о проведении встреч на высоком уровне с участием представителей "четырех ключевых союзников" США по НАТО и России, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы действиями альянса и возможное предоставление ей гарантий безопасности.

Теги
ЭстонияРоссияКаллас, Кая
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