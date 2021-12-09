В ЛНР заявили, что позиция Украины изменилась после разговора Путина и Байдена

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Позиция Украины изменилась после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, поскольку Киев согласился обсудить предложения республик Донбасса о принятии совместного заявления об укреплении режима перемирия. Такое мнение выразил в четверг представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Подумав сутки, Украина предложила снова встретиться в контактной группе, чтобы продолжить обсуждение шагов, предложенных республиками Донбасса по восстановлению полноценного действия прошлогодних Мер по устойчивому режиму прекращения огня", - написал он в своем телеграм-канале. "После переговоров Путина и Байдена позиция Киева довольно резко изменилась", - заявил Мирошник.

В то же время представитель ЛНР в политической подгруппе считает, что пока рано судить, приведет ли изменение в позиции украинских властей к смягчению или ужесточению их курса в отношении Донбасса. "Насколько и в какую сторону, узнаем на ближайших переговорах в контактной группе", - добавил Мирошник.

Украина пообещала в четверг представить предложения в ответ на инициативу республик Донбасса об укреплении перемирия, заявил ранее полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего. Он подчеркнул, что если Киев выполнит обещание, республики готовы продолжить работу над совместным заявлением. Полномочный представитель Донецкой народной республики на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова заявила ранее в четверг о готовности незамедлительно изучить киевский вариант документа по верификации нарушений в Донбассе, если такой документ будет представлен украинской стороной.