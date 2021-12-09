СМИ: назначенный премьер Чехии потребовал от Земана отказаться от возражений по кабмину

ПРАГА, 9 декабря. /ТАСС/. Назначенный премьер Чехии Петр Фиала, формирующий новое правительство республики по итогам состоявшихся недавно парламентских выборов, потребовал от президента страны Милоша Земана отказаться от возражений по поводу кадрового состава будущего кабмина и провести церемонию его назначения в ближайшее время. Об этом в четверг сообщило Чешское радио.

Земан настаивает на исключении из предложенного ему Фиалой списка будущих министров выдвиженца Пиратской партии на пост главы МИД Яна Липавского. Президент сомневается, что он будет качественно выполнять обязанности, так как у него отсутствуют необходимая квалификация и опыт дипломатической работы. Этот политик стал, в частности, одним из инициаторов закона об отказе по соображениям нацбезопасности в допуске к участию в тендере на строительство нового энергоблока на чешской АЭС "Дукованы" компаний из РФ и КНР. Липавский, согласно местным СМИ, не разделяет реализуемую главой государства политику поддержки Израиля и крайне сдержанно относится к идее хозяина Пражского града перевести посольство Чехии из Тель-Авива в Иерусалим.

Между тем Фиала заявил, что если Земан откажется назначить министром иностранных дел Липавского, то он подаст на президента жалобу в Конституционный суд. Глава государства, по его мнению, обязан, согласно основному закону, утвердить список кабмина, который представит ему премьер. Чехия является парламентской республикой, в которой компетенции президента значительно ограничены.

Назначенный премьер Чехии подтвердил, что провел с президентом неформальную встречу по поводу назначения нового правительства. Она состоялась во вторник, через несколько часов после беседы Земана с Липавским. И.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш ожидает, что передача власти его кабмином правительству Фиалы состоится уже на будущей неделе.