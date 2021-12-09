Премьер Литвы заявила, что пока не приняла решение по вопросу отставки главы МИД

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг заявила, что пока не приняла решение по поводу отставки министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса из-за продолжающегося транзита удобрений через республику белорусской компанией "Беларуськалий", в отношении которой вступили в силу санкции США. Об этом сообщает местное агентство BNS .

"Когда решу, тогда и проинформирую", - заявила Шимоните во время правительственного часа в парламенте. Глава правительства также подтвердила журналистам, что получила заявление министра транспорта и коммуникаций Литвы Марюса Скуодиса о готовности уйти в отставку. "Да, [получила заявление] от министра транспорта", - указала она.

Она пообещала найти возможность расторгнуть без финансового ущерба контракт госкомпании "Железные дороги Литвы" с "Беларуськалием". "Мы обязательно найдем решение о расторжении договора таким образом, чтобы для Литовской Республики в связи с этим не возникло малейшей угрозы финансового ущерба", - сказала Шимоните.