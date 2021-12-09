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Минобороны Казахстана заинтересовано в расширении участия в миротворческих операциях ООН

В ведомстве указали, что замминистра обороны республики Султан Камалетдинов принял участие в министерской конференции всемирной организации по миротворчеству

НУР-СУЛТАН, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана заинтересовано в расширении географии своего участия в миротворческих операциях под эгидой ООН. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

В Минобороны указали, что заместитель министра обороны республики Султан Камалетдинов принял участие в министерской конференции всемирной организации по миротворчеству. "Он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в получении дополнительных квот для казахстанских миротворцев, укреплении миротворческого потенциала страны и расширении географии участия в миротворческих операциях ООН", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, с 2007 года более 500 казахстанских военнослужащих приняли участие в миссиях ООН в Непале, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и Ливане.

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