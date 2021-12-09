В Иране считают, что проведение переговоров в Вене говорит о желании снизить напряженность

ТЕГЕРАН, 9 декабря. /ТАСС/. Факт проведения переговоров в Вене свидетельствует о желании всех сторон снизить напряженность. Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющий иранскую делегацию на венских переговорах, слова которого приводит агентство IRNA.

"Тот факт, что стороны ведут переговоры, говорит о том, что все они хотят сократить разрыв [по переговорным позициям]", - сказал он. По словам дипломата, в ходе встречи "Тегеран подчеркнул, что продолжит придерживаться диалога, основанного на собственных взглядах, которые были озвучены ранее".

Ранее завершилась очередная встреча в рамках седьмого раунда переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США, который начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря. По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, встреча была "короткой и конструктивной".

2 декабря Багери заявил, что Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.