Талибы создали комитет по реорганизации афганской армии

КАИР, 9 декабря. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) создало специальный комитет, который будет заниматься вопросами реорганизации и повышения эффективности национальной армии. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии местная газета Etilaat Roz со ссылкой на Минобороны страны.

Как уточнили в ведомстве, на заседании с участием назначенного талибами министра обороны во временном кабмине Мохаммада Якуба было объявлено о формировании рабочего комитета в составе 20 человек, который "будет отвечать за организацию преданной, дисциплинированной, хорошо оснащенной и надежной армии".

По замыслу "Талибана", основной задачей вооруженных сил будет "удовлетворение нужд и потребностей правительства "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) и обеспечение безопасности и мира для афганского народа".

Присутствовавший на совещании глава недавно созданного радикалами афганского министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного (аналога существовавшего в 1996-2001 годах, когда радикалы контролировали большую часть афганской территории, органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов") шейх Мохаммад Халид заявил, что "внешний облик военнослужащих должен соответствовать традициям эпохи пророка Мухаммеда (570-632 годы - прим. ТАСС)".

Ранее талибы создали комиссию "Тасфийе ас-Саф" ("Очистка рядов"), которая должна следить за моральным обликом военнослужащих и наказывать провинившихся. Кроме того, радикалы постепенно вводят в систему военного образования основы религиозного и идеологического воспитания. По заверениям "Талибана", в состав обновленных ВС Афганистана будут мобилизованы не менее 150 тыс. бойцов, включая тех, кто состоял на службе при прежнем режиме.