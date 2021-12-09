Координатор переговоров по иранской ядерной сделке отметил целеустремленность участников

ВЕНА, 9 декабря. /ТАСС/. Координатор переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке Энрике Мора отметил, что участники прошедшего 9 декабря в Вене заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция) показали заинтересованность в возобновлении действия СВПД. Об этом он заявил в четверг после завершения переговоров.

"Все делегации вновь проявляют целеустремленность в необходимости (совместной - прим. ТАСС) работы и достижения соглашения по возвращению СВПД к жизни", - передает агентство Reuters слова Моры, который также является заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь отметил, что заседание было "достаточно коротким и конструктивным". Он подчеркнул, что стороны отметили ряд важных общих черт в позициях, в том числе в отношении необходимости успешного и быстрого завершения венских переговоров по восстановлению СВПД.

Перед началом заседания состоялись неформальные консультации иранской делегации с российскими и китайскими коллегами, а также с Морой, который обеспечивает непрямые переговоры Ирана с США.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций США начался 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. В ходе венских переговоров Тегеран представил сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе. Делегация США не участвует в прямых переговорах с Ираном и заседаниях Совместной комиссии, но присутствует в Вене для отдельных консультаций с остальными участниками иранского ядерного соглашения.