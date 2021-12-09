Пашинян снял с должности главу Службы госконтроля Тиграна Улиханяна

ЕРЕВАН, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян снял с должности председателя Государственной контрольной службы Тиграна Улиханяна и назначил на его место министра окружающей среды Романоса Петросяна. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства республики.

"Решением премьер-министра Никола Пашиняна Тигран Улиханян освобожден от должности руководителя Государственной контрольной службы. Другим решением премьер-министра, Романос Петросян назначен руководителем Государственной контрольной службы", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ об освобождении Петросяна от должности министра окружающей среды. Петросян является членом правления партии Пашиняна "Гражданский договор".

Государственная контрольная служба Армении уполномочена проводить финансовые проверки во всех госструктурах страны. Служба подчиняется только премьер-министру республики и была создана в 2018 году после упразднений контрольных служб президента и премьер-министра.