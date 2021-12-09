Новая глава МИД ФРГ призвала к диалогу с Москвой в формате Совета Россия - НАТО

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Новая глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала поддерживать диалог с Москвой в формате Совета Россия - НАТО и выразила беспокойство в связи с предполагаемой концентрацией войск на границах с Украиной. Об этом она заявила в четверг на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"На прошлой неделе в Риге НАТО направила очень ясный сигнал [России], и я хочу подчеркнуть, что новое правительство ФРГ полностью придерживается этой позиции", - сказала она. "Я хочу также сказать, что напряженность демонстрирует необходимость оживления Совета Россия - НАТО. И мы готовы это сделать", - добавила Бербок. Она утверждала, что якобы наблюдаемая концентрация российских войск на границах с Украиной вызывает обеспокоенность.