Украинский юрист Андрей Портнов связал санкции США со своей гражданской позицией

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Украинский юрист Андрей Портнов, который занимал пост заместителя главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, связал введенные против него санкции США со своей гражданской позицией против внешнего управления Украиной.

"Причины введения санкций - моя общественная и правозащитная деятельность на Украине, а также моя гражданская позиция. Я никогда не скрывал, что выступаю за государственный суверенитет страны и против того, чтоб Украиной управляли извне", - сказал он в четверг изданию "Страна".

Портнов также полагает, что "решение о санкциях противоречит тем принципам, которые декларируют сами США". "Нет ни объяснения причин, ни возможности мне защитить и отстоять свою позицию в состязательном процессе", - добавил он.

Юрист также выразил мнение, что "санкции против него были инспирированы структурами, которые на Украине работают на иностранные государства, выступая фактически в качестве их агентов". "Санкции против меня вводятся уже не впервые. Я уже был под санкциями Евросоюза, которые затем были отменены судом ЕС с выплатой мне компенсаций", - обратил внимание Портнов.

Ранее сегодня Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции против юриста Андрея Портнова. Под рестрикции в рамках американского "Глобального акта Магнитского" также попал и Фонд Андрея Портнова.