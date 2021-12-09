Франция проведет конференцию по Западным Балканам в июне 2022 года

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Европейская конференция, посвященная проблемам Западных Балкан, пройдет в июне 2022 года. Об этом заявил в четверг французский президент Эмманюэль Макрон во время презентации приоритетов Франции на период своего полугодового председательства в Совете ЕС, которое начинается в январе 2022 года.

"Мы организуем в июне конференцию по Западным Балканам. Этот регион все еще страдает от противоречий и напряженности, - констатировал Макрон. - Мы не сможем построить мир в Европе в течение следующих 50 лет, если мы оставим Западные Балканы в той ситуации, в которой они находятся сегодня".

Он подчеркнул, что ЕС должен взять на себя в том числе и ответственность за инвестиционную поддержку стран региона. "Это необходимо для борьбы с вмешательством, манипуляциями со стороны некоторых региональных держав, которые через Балканы стремятся дестабилизировать Европу", - считает Макрон.