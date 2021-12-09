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Адвокат прокомментировал санкции США против экс-главы КС Украины

Ростислав Кравец заявил, что они свидетельствует о причастности американской стороны к конституционному кризису в стране, который начался осенью 2020 года, и о ее вмешательстве во внутренние дела Украины

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Санкции США в отношении отстраненного главы Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого свидетельствует о причастности американской стороны к конституционному кризису в стране, который начался осенью прошлого года, и о ее вмешательстве во внутренние дела Украины. Такое мнение выразил в четверг адвокат экс-главы КС Ростислав Кравец.

"Я считаю это грубейшим вмешательством во внутренние дела Украины, а отсутствие соответствующей реакции Украины свидетельствует о том, что за конституционным кризисом на Украине и фактически захватом Конституционного суда стоит не [украинский президент Владимир] Зеленский, а непосредственно Госдепартамент США", - сказал адвокат изданию "Страна".

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