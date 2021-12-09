МУС частично подтвердил обвинения в отношении повстанца из ЦАР

ГААГА, 9 декабря. /ТАСС/. Палата предварительного производства МУС частично подтвердила обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности в отношении одного из лидеров антиправительственной коалиции "Селека" по имени Махамат Саид Абдель Кани. Об этом сообщила в четверг пресс-служба суда.

Палата пришла к выводу, что "имеется достаточное количество доказательств, которые дают основания утверждать, что Саид, являясь одним из лидеров коалиции "Селека", несет ответственность за военные преступления и преступления против человечности". Эти преступления, по данным МУС, были совершены в Центральном офисе по подавлению бандитизма в столице ЦАР Банги в период с 12 апреля 2013 года по 30 августа 2013 года против заключенных лиц, которые считались сторонниками бывшего президента Франсуа Бозизе. Саиду вменяются такие злодеяния, как заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы, пытки, преследования, жестокое обращение и посягательство на человеческое достоинство. Обвинения по другому пункту палата предварительного производства отклонила.

Следующим этапом в рамках данного дела должно стать создание судебной палаты, которая займется проведением непосредственно судебного процесса.

Орден на арест Махамата Саида Абделя Кани был выдан МУС в 2019 году. В начале 2021 года он был передан суду властями ЦАР.

Столкновения в ЦАР между общинами христиан (около 80% населения) и мусульман (около 15% населения) начались в марте 2013 года, когда мусульманская коалиция "Селека" свергла президента Бозизе. В ответ христиане создали отряды ополчения "Антибалака". За время кризиса, продолжавшегося до конца 2014 года, в ЦАР погибли несколько тысяч человек, сотни тысяч лишились крова, а страну охватил гуманитарный кризис. МУС открыл расследование ситуации в ЦАР в сентябре 2014 года по просьбе властей страны.