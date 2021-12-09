Генпрокурор Нью-Йорка отказалась от планов стать губернатором штата

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс приняла решение не баллотироваться на пост губернатора. Об этом она сообщила в четверг в Twitter.

В октябре Джеймс заявила о своем намерении участвовать в губернаторской гонке, ее кандидатура была поддержана рядом законодателей штата. "Я должна продолжить мою работу на посту генерального прокурора. Есть ряд важных расследований и дел, и я намерена довести до конца эту работу. Я буду баллотироваться на переизбрание для завершения той работы, на которую меня избрали нью-йоркцы", - говорится в сообщении.

Джеймс курирует дело о домогательствах Эндрю Куомо в бытность его губернатором Нью-Йорка, а также расследование возможного мошенничества принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization. С выходом Летиции Джеймс из числа соискателей основным кандидатом от демократов на пост губернатора остается Кэти Хокул, которая занимает эту должность после ухода Куомо. Она будет противостоять выдвиженцу от республиканцев, где среди соискателей - сын Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа. Проведение выборов губернатора намечено на 8 ноября 2022 года.