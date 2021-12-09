Северная Македония официально вошла в миссию НАТО по воздушному патрулированию

ЗАГРЕБ, 9 декабря. /ТАСС/. Северная Македония стала официальным участником коллективной миссии НАТО по проведению воздушного патрулирования. Об этом сообщил в четверг северомакедонский телеканал Telma.

"С сегодняшнего дня мы можем сказать, что безопасность нашего неба является частью безопасности НАТО", - приводит телеканал слова министра обороны республики Радмилы Шекеринской.

В четверг в небе над Скопье в рамках символической акции появились два F-16 ВВС Греции, которые совершили облет города, а затем сопроводили правительственный борт местных властей страны для совершения совместной посадки в Международном аэропорту Северной Македонии.

Северная Македония стала 30-м членом Североатлантического альянса в конце марта 2020 года. В июне 2018 года главы МИД балканской республики и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Преспанское соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор был призван разрешить не только многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз. В середине февраля 2019 года Преспанское соглашение вступило в силу.