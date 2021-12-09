Львовский облсовет не смог переименовать Россию в Московию

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Львовский областной совет рассмотрел на заседании в четверг постановление об обращении к Верховной раде и президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу "восстановления исторической справедливости" и переименования Российской Федерации в Московию.

Депутатам удалось внести этот вопрос в повестку дня, однако не хватило голосов для утверждения документа, свидетельствует трансляция заседания на официальном канале облсовета в YouTube.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к президенту Украины и Верховной раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать историческое название "Московия" вместо названий Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в средствах массовой информации на территории Украины. В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название "московиты", - сказано в проекте документа.

Инициатором постановления выступила фракция "Самопомощь" в Львовском областном совета.

Ранее подобное предложение переименовать Россию неоднократно высказывал депутат от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев. Он предлагал называть Россию на украинских картах Московией и призывал "не бояться таких новшеств".