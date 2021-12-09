Министр обороны Израиля сказал коллеге из США, что рассчитывает на сотрудничество по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Бени Ганц сказал в четверг на встрече в Вашингтоне своему американскому коллеге Ллойду Остину, что Иран является реальной угрозой для еврейского государства и что он рассчитывает на углубление сотрудничества с США в отношении иранской угрозы, включая "военную готовность". Об этом сообщила пресс-служба израильского министра.

"Я рассчитываю на углубление нашего диалога и сотрудничества в отношении Ирана, в том числе по вопросам военной готовности. Иран представляет собой самую большую угрозу глобальному и региональному миру и стабильности и создает реальную угрозу для Израиля", - распространила обращенные к Ллойду высказывания Ганца его пресс-служба.

"Иран - это не просто угроза нашей [Израиля] физической безопасности. Иран представляет собой конкретную угрозу нашему образу жизни и нашим общим ценностям. В своем стремлении стать гегемоном Иран стремится уничтожить все следы свободы, человеческого достоинства и мира на Ближнем Востоке и за его пределами. Ядерная программа является средством достижения целей гегемонии [Тегерана]", - добавил Ганц.

"Министры обсудили существующие вызовы и возможности в регионе, уделяя особое внимание угрозе со стороны иранской ядерной программы и региональной агрессии Ирана", - сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства. Ганц "поблагодарил Остина за продолжающееся сотрудничество между оборонными ведомствами [двух стран], которое не имеет аналогов на всех уровнях", а также "выразил благодарность Остину за его личную приверженность и вклад в крепкие американо-израильские отношения и безопасность Государства Израиль", указывается в заявлении.