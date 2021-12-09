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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Пентагон: США готовы прибегнуть к иным вариантам, если диалог с Ираном не даст результата

Министр обороны США Ллойд Остин выразил озабоченность тем, что Тегеран якобы не настроен на конструктивное дипломатическое взаимодействие

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Власти США в случае, если дипломатическое взаимодействие с Ираном по атомной программе не принесет результатов, готовы перейти к иным вариантам действий. Об этом заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин, его слова приводит агентство Reuters.

Глава Пентагона отметил, что США "готовы воспользоваться другими вариантами" в случае провала текущей политики в отношении Ирана. Он также выразил озабоченность тем, что Тегеран якобы не настроен на конструктивное дипломатическое взаимодействие.

Остин в четверг проводит встречу с министром обороны Израиля Бени Ганцем.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаОстин, Ллойд
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