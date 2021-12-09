Историки России и Болгарии создадут оргкомитет по случаю 150-летия русско-турецкой войны

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские и болгарские историки создадут международный оргкомитет по подготовке мероприятий в связи с предстоящим в 2028 году 150-летием окончания русско-турецкой освободительной войны. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский по итогам встречи российской делегации с вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой и учеными этой страны.

В Болгарии 9-10 декабря проходит комплекс мероприятий с участием делегации РИО, приуроченных к 144-летней годовщине взятия Плевны.

"В 2027 году исполнится 150 лет с начала русско-турецкой войны. И мы говорили и с вице-президентом, и с болгарскими историками, общественными деятелями о том, что хорошо бы нам заблаговременно создать международный общественный организационный комитет, в рамках которого в течение пяти лет поработать над целым циклом научных, образовательных, просветительских мероприятий, посвященных памяти об этой героической странице в истории наших стран", - сказал Могилевский.

По его словам, болгарская сторона охотно поддержала эту инициативу. В оргкомитет также планируется пригласить сербских специалистов и представителей других балканских народов, а также турецких историков. Активное участие в большой пятилетней программе мероприятий, как ожидается, примут также представители Русской и Болгарской православных церквей.

"Вице-президент Болгарии особенно подчеркивала, что мы являемся единомышленниками в оценке характера той войны, ее причин, хода и итогов, и мероприятия, которые будут готовиться, должны быть особенно направлены на молодежь. Это и создание видеоконтента, и музейные, архивные выставки, публикации архивных документов, возвращение памяти о конкретных людях - героях той войны. Хотя прошло 150 лет и в общем все эти годы специалисты занимались историей этой войны без перерывов. все равно белых пятен хватает, и поле для такой совместной работы огромное", - сказал Могилевский.

Как напомнил председатель правления РИО, взятие Плевны (10 декабря) стало одним из ключевых событий русско-турецкой войны 1877-1878 гг., которое ознаменовало коренной перелом в ней. Победа в этой войне привела к освобождению балканских народов от османского ига и, в частности, к восстановлению болгарской государственности.

Памятные мероприятия в Болгарии

По словам председателя правления РИО, в четверг российская делегация также побывала на перевале Шипка, где возложила цветы в память о русских воинах-освободителях.

"Сегодня День Героев Отечества, и мы посчитали своим долгом приехать на Шипкинский перевал и возложить там цветы к могилам защитников Шипки, к памятнику русских героев, героев генерала Радецкого. Вот эта его фраза "На Шипке все спокойно" стала символом героизма русского солдата, и поэтому в этот День Георгиевских кавалеров, День Героев Отечества было очень правильно возложить цветы к могилам защитников Шипки", - отметил Могилевский.

В рамках визита российской делегации в Русском доме в Софии в четверг состоялся научный форум, посвященный 144-й годовщине объявления Русско-турецкой освободительной войны. А в пятницу в Плевене пройдет конференция, посвященная 144-летию Плевенской эпопеи.