Главы Минобороны Швеции и Великобритании заявили о намерении углублять сотрудничество

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Швеция и Великобритания намерены углублять сотрудничество в военной области. Об этом в опубликованной в пятницу на дискуссионной странице газеты Dagens Nyheter совместной статье пишут министр обороны Швеции Петер Хультквист и его британский коллега Бен Уоллес, находящийся в Швеции с визитом.

В статье министры представили свой взгляд на взаимодействие двух стран в военной области, основные направления которого изложены в совместном Заявлении о намерениях, подписанном 8 лет назад. "Заявление о намерениях Швеции и Великобритании включает 42 пункта, которые постоянно пересматриваются и углубляются. Это составляет основу нашего двустороннего военного сотрудничества", - пишут авторы статьи.

Они отмечают, что Северная Европа, включая Арктику, представляет собой сплоченный военно-географический регион, который должен оставаться мирным и отличаться сотрудничеством на основе международного права. Министры считают, что Арктический совет играет важную роль в региональном сотрудничестве и создании климата доверия, однако в его мандате отсутствует функция обеспечения политики безопасности и военной безопасности, в то время как по мере таяния арктических льдов из-за климатических изменений и увеличения водных пространств, пригодных для судоходства и добычи природных ископаемых, интерес к региону возрастает, что, в свою очередь, может стать источником новых разногласий.

"В глобальном плане мы видим целый ряд проблем. Государственные акторы, экстремисты, солдаты-наемники и серьезная организованная преступность активно способствуют подрыву порядка, основанного на правилах и ценностях демократии, справедливости и терпимости", - говорится в статье.

В качестве одной из главных угроз министры называют Россию - ее действия в отношении Украины, "размещение военной авиации и систем оружия дальнего радиуса действия на Земле Франца-Иосифа, усиленный сбор разведданных, а также кибер- и гибридные угрозы", которые, как утверждают авторы статьи, "отрицательно влияют на ситуацию с безопасностью" вблизи шведских и британских границ.

"Мы убеждены, что крепкое британо-шведское сотрудничество способствует стабильности в регионе Балтийского моря, в Европе и во всем мире, - пишут министры. - Вступая в 2022 год, мы продолжим вместе решать проблемы политики безопасности, с которыми сталкиваемся, и продолжим углублять наше сотрудничество".