Встреча глав МИД стран - гарантов астанинского процесса в Казахстане пока не подтверждена

НУР-СУЛТАН, 10 декабря. /ТАСС/. Проведение ранее анонсированной встречи министров иностранных дел стран - гарантов астанинского процесса (России, Турции, Ирана) в ходе переговоров по Сирии в Нур-Султане пока не подтверждено. Об этом в пятницу сообщил ТАСС официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"По информации на сегодняшний день встреча глав МИД стран - гарантов пока не подтверждается. Но очередной раунд сирийских переговоров состоится, как и объявляли до этого, 21-22 декабря на уровне заместителей министров иностранных дел", - сказал Смадияров.

10 ноября заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил журналистам, что МИД Казахстана рассматривает возможность проведения встречи министров иностранных дел стран - гарантов астанинского процесса в рамках очередных переговоров по Сирии в Нур-Султане.

В международной встрече по Сирии в астанинском формате, которая пройдет в Нур-Султане 21-22 декабря, примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. Ожидается прибытие в качестве наблюдателей представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Участники обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках астанинского процесса. В ходе встречи запланировано проведение заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов, а также ООН и Международного комитета Красного Креста.