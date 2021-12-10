Эксперт: саммит РФ - США не приведет к серьезному смягчению напряженности

ТОКИО, 10 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Переговоры по видеосвязи лидеров России и США, прошедшие 7 декабря, вряд ли приведут к серьезному смягчению напряженности между этими странами, но в качестве побочного эффекта могут усилить сотрудничество РФ и КНР. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС один из наиболее известных в Японии внешнеполитических комментаторов Цунэо Ватанабэ, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы - ведущего в стране исследовательского и благотворительного фонда.

"Намерения России в данном контексте очевидны, - сказал эксперт, - она хочет предотвратить вступление Украины в НАТО. С этой целью Россия оказывает давление, в том числе и путем развертывания войск. Напряженность, конечно, исчезнет, если США закроют перспективу вступления Украины в альянс. Однако Соединенные Штаты, как и Россия, не собираются по этой проблеме идти на уступки. Поэтому говорить о кардинальном смягчении имеющейся между ними напряженности не приходится".

"Такая ситуация разворачивается на фоне сохраняющейся серьезной напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина, - отмечает эксперт. - Это создает условия для укрепления сотрудничества между Россией и Китаем в интересах сдерживания США. Москва и Пекин вряд ли дойдут до уровня полноценного союза, однако они видят выгоды в наращивании совместных действий. Это уже проявляется, например, в их двусторонних военных учениях, проходящих в прилегающих к Японии акваториях".

"Китаю в определенной степени выгодна напряженность между Россией и США, поскольку она спасает его от изоляции, в которую хотели бы загнать КНР Соединенные Штаты, - считает японский специалист. - Вашингтон обвиняет Пекин в нарушении правил международного поведения и стремится вовлекать страны Евросоюза во враждебное окружение Китая. Поэтому для Пекина сотрудничество с Россией - это мера по восстановлению баланса сил, мера сдерживания. Взаимное сближение помогает этим странами противостоять внешнему давлению, которым руководят США. Китай с его экономической мощью и серьезным влиянием, в частности, в ООН, также крайне выгоден России".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.