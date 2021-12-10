СМИ: в Японии началась подготовка к сбросу воды с АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) в пятницу приступила к строительным работам в рамках подготовки к сбросу очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил телеканал NHK.

TEPCO планирует построить подземный резервуар глубиной около 10 м, в котором будут измерять концентрацию трития в воде перед ее сливом в океан. В связи с этим сотрудники компании в пятницу пригнали на место проведения работ строительную технику и материалы. Ожидается, что в скором времени они приступят к рытью котлована и последующему укреплению его стенок для постройки резервуара.

Правительство Японии в апреле разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено контролировать этот процесс на постоянной основе. Японская сторона планирует начать сброс воды к весне 2023 года.

Соседние с Японией страны, включая Китай и Южную Корею, выразили обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Токио по всем аспектам, связанным с планами сброса воды с АЭС "Фукусима-1".